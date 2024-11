John Dempsey, lenda do Chelsea, morre aos 78 anos

John Dempsey, ex-zagueiro irlandês, faleceu nesta quarta-feira aos 78 anos, conforme comunicado oficial do Chelsea. Dempsey atuou pelo clube inglês em 204 partidas ao longo de nove anos.

"É com profunda tristeza que o Chelsea anuncia o falecimento de nosso ex-zagueiro e campeão da FA Cup e da Taça das Taças, John Dempsey," declarou o clube em nota.

Dempsey marcou história ao abrir o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, na Grécia, garantindo o título da Taça das Taças para o Chelsea em maio de 1971.

Além de seu tempo no Chelsea, o ex-jogador também defendeu as cores do Fulham, Dundalk e Philadelphia Fury.

It is with tremendous sadness that Chelsea Football Club announces the passing of our former FA Cup and European Cup Winners’ Cup winner John Dempsey.



We are sending our heartfelt condolences to all of John’s family and friends at this difficult time.