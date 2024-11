Grande Prêmio de Mônaco segue no calendário da F1 até 2031 após acordo

O Grande Prêmio de Mônaco, uma das provas mais icônicas do Mundial de Fórmula 1, continuará fazendo parte do calendário da competição até 2031, após o recente acordo que estendeu o contrato por mais seis anos, conforme anunciado hoje pelos organizadores.

“Estou muito satisfeito. As ruas de Monte Carlo são únicas e representam uma parte essencial da F1. Todo piloto sonha em vencer o Grande Prêmio de Mônaco”, destacou Stefano Domenicali, diretor executivo do Formula One Group.

O novo contrato com o Automóvel Clube de Mônaco, que inicialmente expirava em 2025, também prevê uma mudança na data da corrida, tradicionalmente realizada no fim de maio. A partir de 2026, a prova passará para o início de junho. Em 2024, a corrida acontecerá em 25 de maio.

O Grande Prêmio de Mônaco, que em 2025 celebra o 75º aniversário de sua estreia oficial na F1 (embora tenha sido disputado pela primeira vez em 1929), é o segundo evento mais antigo da categoria, ficando atrás apenas do Grande Prêmio da Itália, em Monza.



Leia Também: Treinador do Paraguai exige atenção redobrada em Messi: 'Deixá-lo jogar é sentença de morte'