Ruben Amorim pode promover jovem talento ao time principal do Manchester

A chegada de Ruben Amorim ao Manchester United continua movimentando os bastidores na Inglaterra, e nesta quinta-feira já há especulações sobre um jovem talento que pode se destacar com o novo técnico. De acordo com o Manchester Evening News, Bendito Mantato, de apenas 16 anos, pode ser promovido ao time principal do United sob a orientação de Amorim, confirmando o potencial que tem demonstrado nas categorias de base.

"Mantato é visto como uma estrela em ascensão na academia, e seu desempenho continua a crescer. Nesta temporada, já contribuiu com seis gols e uma assistência em nove partidas", destaca a publicação britânica, que explora como o jovem inglês, que também possui cidadania angolana, pode se adaptar ao esquema tático de Amorim.

Originalmente atuando como lateral-esquerdo nas divisões de base, Mantato foi deslocado para a ala direita, e seu estilo de jogo vem sendo comparado ao de Bukayo Saka, que também começou como defensor antes de evoluir para um papel mais ofensivo. "Amorim utiliza alas que sabem defender e atacar, o que aumenta as chances de Mantato ganhar uma oportunidade no time principal com a chegada do novo técnico", explica o jornal.

A estreia de Ruben Amorim no comando do Manchester United está marcada para o dia 24 de novembro, em uma partida contra o Ipswich.

