Dorival já convocou 51 jogadores e poucos estiveram em todas as listas

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior já convocou 51 jogadores na seleção brasileira. E apenas 10 deles estiveram em todas as listas.

A rede de observação da comissão técnica da CBF conta com cerca de cem atletas: 51 já foram convocados e outros vários estão no radar para um primeiro chamado.

Entre decisões técnicas e substitutos por lesões ou suspensões, cada Data Fifa tem novidades. Dessa vez, Murillo, Léo Ortiz e Dodô apareceram.

Dos 51, só 10 estiveram em todas as cinco listas de Dorival: Ederson, Bento, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr., Rodrygo e Savinho.

Dorival se vê perto de um caminho para a seleção, mas ainda tem dúvidas, principalmente nas laterais e meio-campo. O empate por 1 a 1 com a Venezuela fora de casa foi uma ducha de água fria.

A expectativa agora é vencer e convencer contra o Uruguai, terça-feira (19), em Salvador, para manter a paz. Novo tropeço traria de volta a pressão sobre Dorival Júnior. A data Fifa seguinte será só em março e conta com Argentina e Colômbia pela frente. Seriam quatro meses de insegurança no comando.

*

VEJA TODOS OS 51 CONVOCADOS E QUANTAS VEZES CADA UM FOI LEMBRADO

Goleiros: Ederson (5), Bento (5), Alisson (3), Rafael (2), Weverton (2), Léo Jardim (1)Laterais-direitos: Danilo (5), Yan Couto (3), Vanderson (2), William (1) e Dodô (1)Laterais-esquerdos: Guilherme Arana (4), Wendell (3), Abner (2), Telles (2) e Ayrton Lucas (1)Zagueiros: Marquinhos (5), Gabriel Magalhães (5), Beraldo (4), Militão (4), Bremer (3), Fabrício Bruno (2), Murilo (1), Murillo (1) e Léo Ortiz (1)Meias: Bruno Guimarães (5), Lucas Paquetá (5), André (4), Andreas Pereira (4), Gerson (3), João Gomes (3), Douglas Luiz (2), Éderson (1), Pablo Maia (1) e Casemiro (1)Atacantes: Vini Jr. (5), Rodrygo (5), Endrick (4), Savinho (5), Raphinha (4), Gabriel Martinelli (4), Luiz Henrique (3), Pepê (2), Estêvão (2), Igor Jesus (2), João Pedro (1), Lucas Moura (1), Pedro (1), Richarlison (1), Galeno (1) e Evanilson (1)