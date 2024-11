"O Real Madrid cometeu um erro enorme com Mbappé"

Kylian Mbappé acumula oito gols e duas assistências nos 16 jogos que disputou pelo Real Madrid desde sua saída do Paris Saint-Germain. No entanto, ele ainda não conseguiu conquistar plenamente os torcedores do clube espanhol.

Neste sábado, em entrevista à rádio britânica talkSPORT, Troy Deeney, ex-atacante que se destacou principalmente no Watford, criticou a postura do jogador francês e também a forma como o técnico italiano Carlo Ancelotti tem utilizado Mbappé no time.

"Eu acho que o que está acontecendo, e não sei se é um fato, é que o ego dele está se sobrepondo à verdadeira ética de trabalho. No PSG, ele tinha liberdade para fazer o que quisesse, e as expectativas não eram tão altas, porque eles sempre ganhariam o campeonato", declarou Deeney.

"No Real Madrid, há o Barcelona, o Atlético de Madrid... Existe a pressão de ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões. Acho que, neste momento, isso está pesando para ele", continuou o agora comentarista esportivo. "Ele não parece um centroavante puro. Sei que isso soa louco. Ele não pode jogar pela esquerda porque Vinícius Júnior está lá. Nesse sentido, foi um erro enorme do Real Madrid. Eles trouxeram um nome para vender camisas, mas isso vai contra o que os faz vencer", concluiu.

Leia Também: Neymar fora dos planos de Abel: "Palmeiras não é departamento médico"