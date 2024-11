Neymar fora dos planos de Abel: "Palmeiras não é departamento médico"

Neymar, jogador que atua sob o comando do treinador português Jorge Jesus no Al Hilal, não será reforço de Abel Ferreira no Palmeiras. A garantia foi dada neste sábado pela própria presidente dos atuais campeões brasileiros, Leila Pereira.

"Não vem, mas é um grande jogador, sim? Um grande jogador, mas vai para o Santos. Não tem absolutamente nenhum problema. Não sei [se vai], tem que perguntar ao Santos, mas, para cá, ele não vem", declarou a dirigente do Verdão em entrevista ao portal brasileiro UOL Esporte.

"Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. Quero investir em um atleta que chegue e, se o técnico decidir ‘Você vai entrar’, amanhã ele esteja pronto para entrar, entende?", continuou.

Por fim, Leila Pereira deixou uma declaração sobre o estado clínico do atacante de 32 anos que promete viralizar: "O Palmeiras não é departamento médico".

