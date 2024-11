Bruno Guimarães e Gerson furam fila e formam dupla inesperada na seleção

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Guimarães e Gerson passaram à frente dos concorrentes e hoje formam a dupla titular de volantes da seleção brasileira.

O técnico Dorival Júnior escalou Bruno e Gerson durante uma partida e entendeu que achou um caminho. Eles entraram no intervalo do jogo contra o Chile.

Dorival havia planejado a seleção com André e Lucas Paquetá. André mais fixo, sem subir tanto, e Paquetá recuado para o papel de segundo homem de meio-campo.

O Brasil não rendeu assim, Paquetá levou cartão, e a saída foi botar Bruno Guimarães e Gerson. A equipe ficou mais solta desse jeito e acabou vencendo o Chile por 2 a 1. A dupla foi repetida nos jogos diante do Peru e Venezuela e seguirá em campo contra o Uruguai, nessa terça-feira (19), na Fonte Nova.

Ambos são polivalentes e podem fazer funções mais ofensivas ou defensivas no meio-campo. Durante os jogos, eles conversam para ver quem vai subir mais para que não sobre espaço na marcação.

A comissão técnica pensou em características mais definidas: André primeiro volante e Lucas Paquetá segundo volante, mas foi convencida a escalar esse meio-campo de mais refino com Bruno e Gerson. Dorival Júnior está satisfeito com a escolha dos dois atrás de Raphinha, o novo meia do time.

O Brasil decepcionou no empate por 1 a 1 com a Venezuela, porém, Dorival gostou do desempenho e entende que o duelo com o Uruguai em casa comprovará a melhora do trabalho.

Dorival precisa dessa vitória para não voltar a ficar pressionado no cargo. A seleção enfrentará o Uruguai e depois ficará quatro meses sem atuar, até os compromissos com Colômbia e Argentina em março.