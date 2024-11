Árbitros reconhecem erro que decidiu jogo da NBA nos segundos finais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os árbitros de Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks reconheceram o erro decisivo que cometeram no fim do jogo deste sábado (16), pela NBA.

Os Bucks passaram à frente a 19 segundos do fim graças a cinco pontos consecutivos de Pat Connaughton, deixando o placar em 114 a 113.

Na sequência, a arbitragem marcou falta duvidosa de Antetokounmpo em LaMelo Ball (veja abaixo) a 7.3 segundos do término do jogo. LaMelo converteu os dois lances livres e colocou os Hornets em vantagem: 115 a 114.

Na posse final do jogo, Giannis Antetokounmpo ainda teve a chance de dar a vitória aos Bucks, mas errou o arremesso de média distância.

Inicialmente, a arbitragem alegou que 'Giannis foi punido com falta por contato ilegal de perna com perna quando Ball saltou para o arremesso'.

Após o jogo, a arbitragem reconheceu o erro e admitiu que não houve contato de Antetokounmpo no jogador dos Hornets.

Os árbitros disseram ainda que teriam voltado atrás no lance caso os Bucks solicitassem a revisão da jogada, porém, o time de Milwaukee já havia esgotado esta possibilidade.

Doc Rivers, técnico dos Bucks, criticou a arbitragem e disse que o seu time já havia sido prejudicado nos segundos finais jogo anterior, contra o Detroit Pistons. Na ocasião, porém, o Milwaukee conseguiu a vitória.