Mourinho 'risca' Ansu Fati da lista de compras do Fenerbahçe

O atacante Ansu Fati, que já foi considerado uma das maiores promessas do futebol europeu, enfrenta mais um revés em sua carreira. O departamento médico do Barcelona diagnosticou o jogador com uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita, o que deve afastá-lo dos gramados até a reta final de 2024.



Aos 21 anos, Ansu Fati tem lidado com uma sequência de problemas físicos que têm prejudicado seu desenvolvimento como jogador. Apesar do talento evidente, o atacante tem encontrado dificuldades em se firmar devido a recorrentes lesões.

Com a nova contusão, Ansu deve voltar a estar apto pouco antes da abertura do mercado de transferências de inverno. Este período pode ser crucial para o jogador, que, segundo rumores, deve deixar o Camp Nou na próxima janela.Durante a última janela de transferências de verão, o técnico José Mourinho teria incluído Ansu Fati em sua lista de possíveis reforços para o Fenerbahçe. No entanto, segundo o jornal espanhol Marca, a negociação não avançou devido a outra lesão sofrida pelo atacante na época.

A estratégia de Mourinho era aguardar o final do mercado para pressionar o Barcelona a liberar o jogador em condições mais favoráveis, mas o agravamento da situação física de Ansu acabou inviabilizando qualquer movimento. Atualmente, o clube turco teria desistido de uma eventual contratação.

O futuro de Ansu Fati no Barcelona permanece incerto, já que a combinação de lesões frequentes e falta de oportunidades tem limitado seu impacto na equipe.

