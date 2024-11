Jake Paul é desafiado por campeão mundial de boxe e dá resposta

Na última sexta-feira, Jake Paul derrotou Mike Tyson em um combate que muitos consideraram a luta de boxe do ano. No entanto, o influenciador digital não demorou a receber novos convites para voltar ao ringue.

Daniel Dubois, campeão mundial de pesos pesados pela Federação Internacional de Boxe (IBF), entrou em contato com Jake Paul e o desafiou para um combate. A resposta do americano foi direta: "Vai para a fila".

"O cara luta boxe há 12 anos, tem mais de 100 lutas entre amador e profissional e lutou no meu 'undercard'... Vou fazer o Nakisa [cofundador da produtora Most Valuable Promotions] falar com o Frankie Warren [promotor de eventos] e colocar você na fila pelo trono. Pelo menos, ao contrário do Artur [Beterbiev, campeão mundial de meio-pesado], você tem alguns milhares de fãs", comentou Jake Paul ao responder ao convite.

Confira o desabafo completo de Jake Paul:

Man been boxing for 12 years, has over 100 fights between amateur and pro and fought on my undercard…hahaha



But fuck it…I’m going to have Nakisa talk to Frankie Warren and get you in line for the throne. Unlike Artur, at least you have a few thousand fans pic.twitter.com/J2CWIkYRZQ