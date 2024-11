Jogadores do Peru furiosos: "Ninguém diz nada porque é Messi"

A Argentina deu mais um passo importante rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Peru por 1 a 0 na noite desta terça-feira (19), no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

O gol da partida foi marcado por Lautaro Martínez, aos 10 minutos do segundo tempo, após assistência de Lionel Messi. Apesar da vitória, a atuação da arbitragem, comandada pelo colombiano Wilmar Roldán, gerou revolta no time peruano.

Após o apito final, o atacante Paolo Guerrero expressou sua insatisfação na zona de entrevistas rápidas do canal Movistar Deportes: “Não sei qual será a análise que vocês farão deste jogo, mas, no aspecto físico, acho que conseguimos igualar. É complicado, no entanto, quando o árbitro condiciona o jogo.”

Guerrero também criticou o tratamento diferenciado dado a Lionel Messi: “Eles nos empurravam e não marcavam falta alguma. Mas se você encostasse um dedo no Messi, era sempre falta. Ninguém diz nada porque é o Messi.”

Com o resultado, a Argentina mantém sua liderança nas Eliminatórias Sul-Americanas, enquanto o Peru segue em situação complicada na competição.

