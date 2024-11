Hilário se demite do Chelsea para trabalhar com Tuchel na seleção inglesa

Henrique Hilário apresentou sua demissão ao Chelsea, encerrando uma ligação que começou em 2006, quando foi contratado por José Mourinho para atuar como goleiro no time inglês, vindo do Nacional. A saída marca o fim de uma longa jornada no clube, onde passou por diversas funções.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, Hilário será parte da comissão técnica do alemão Thomas Tuchel, recentemente nomeado técnico da seleção inglesa. Ele assumirá o cargo de treinador de goleiros a partir de 1º de janeiro de 2025. Além de Tuchel, o português trabalhará ao lado de Anthony Barry, ex-auxiliar de Roberto Martínez na seleção portuguesa, e James Melbourne, com quem também já colaborou durante seu tempo no Chelsea.

O treinador de 49 anos teria explorado a possibilidade de acumular funções no Chelsea, mas a direção, liderada por Todd Boehly, informou que isso não seria viável. Diante disso, Hilário optou por encerrar completamente seu vínculo com o clube.

Hilário chegou ao Chelsea como goleiro e, em 2014, encerrou sua carreira como jogador. Ele então assumiu o papel de observador técnico antes de, em 2018, se tornar treinador de goleiros no clube. Sua saída marca o fim de uma era em Stamford Bridge.

Leia Também: Corinthians mira vitória sobre Cruzeiro para dar fim ao risco de Z-4 e sonhar com Libertadores