Fenerbahçe mira Cristiano Ronaldo em transferência histórica, diz jornal

O jornal turco Fotomaç divulgou nesta quinta-feira uma notícia surpreendente ao informar que o Fenerbahçe estaria interessado na contratação de Cristiano Ronaldo, referindo-se à possível operação como a "transferência do século".

De acordo com a publicação, o técnico José Mourinho teria entrado em contato diretamente com o astro português, que tem contrato com o Al Nassr até junho de 2025, para sondar seu interesse em uma possível mudança para o clube de Istambul. A proposta teria sido clara: "Você está feliz aí? Ouvi dizer que quer sair. Se decidir sair, gostaria de vir para o Fenerbahçe?", teria questionado Mourinho.

Além disso, o diretor esportivo do Fenerbahçe, o português Mário Branco, já teria iniciado conversas com os representantes de Ronaldo para entender as condições necessárias para concretizar a transferência.

Do lado do Al Nassr, há sinais de abertura para negociar o jogador de 39 anos já na janela de transferências de janeiro. Assim, cresce a expectativa para a possível recriação da parceria entre Mourinho e Cristiano Ronaldo, que rendeu grandes conquistas durante o período em que trabalharam juntos no Real Madrid.

