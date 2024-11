Qual será o próximo destino de Neymar?

Desde que deixou o Paris Saint-Germain em 2023 para jogar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar enfrentou uma temporada difícil. Uma grave lesão no joelho, sofrida em outubro durante um jogo pela Seleção Brasileira, interrompeu sua campanha, marcada por apenas sete partidas disputadas pelo novo clube. Rumores de insatisfação no Al-Hilal e o desempenho abaixo do esperado alimentam especulações sobre seu futuro, embora ele tenha contrato até 2025.

Apesar de seu vínculo com o Al-Hilal, clubes como o Santos despertam o interesse dos fãs, ansiosos por um retorno às origens. No entanto, o alto custo financeiro pode dificultar uma negociação com o time que revelou Neymar. A Major League Soccer (MLS) também aparece como destino possível, especialmente com a chance de reunir o trio "MSN" no Inter Miami, ao lado de Messi e Suárez, mas as restrições salariais da liga exigiriam ajustes significativos.

O retorno ao futebol europeu segue no radar, com clubes como o Manchester United surgindo como opção, graças ao apoio de investidores ligados ao Catar. Porém, o alto salário e o custo de transferência são desafios que complicam essa possibilidade no curto prazo.

Com contrato até 2025, Neymar deve permanecer no Al-Hilal por enquanto, enquanto recupera sua forma física. A partir de janeiro de 2025, poderá negociar livremente com outros clubes, permitindo mais planejamento para decidir os próximos passos de sua carreira. Seja qual for seu destino, o futuro de Neymar promete ser decisivo para consolidar sua trajetória como um dos grandes do futebol.

