Ex-promessa belga deixa futebol para ser carteiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marnick Vermijl, de 32 anos, anunciou aposentadoria do futebol e relatou felicidade na nova vida como carteiro. O belga treinou ao lado de estrelas como Wayne Rooney e Paul Scholes no Manchester United, onde foi considerado promessa.

O ex-jogador admitiu que a vida de carteiro tem o deixado próximo da família: "Tenho que me levantar às quatro horas, mas agora chego em casa por volta do meio-dia e posso buscar as crianças na escola todos os dias", disse ao jornal Het Belang van Limburg.

Vermijl chegou ao Manchester United quando tinha apenas 18 anos, em equipe comandada por Sir Alex Ferguson. O atleta acabou passando em branco e teve poucas oportunidades nos Red Devils, somando passagens entre empréstimos a clubes ingleses e holandeses.

O ex-jogador finalizou a carreira no KVV Thes Sport, clube da Bélgica. "Eu estava cansado do futebol profissional. Você é muito dependente do treinador que tem", afirmou.

Leia Também: Flamengo espera Gabigol após 'castigo' e planeja a despedida no Maracanã