Veja os confrontos das quartas da Liga das Nações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os confrontos das quartas de final da Liga das Nações foi definido nesta sexta-feira (22). Os primeiros colocados enfrentam as equipes classificadas em segundo, formato que recriou três finais de Copa do Mundo para esta edição.

Os duelos foram definidos através de sorteio. No mata-mata, equipes disputam confrontos de ida e volta, desde as quartas de final até a decisão.

Holanda x Espanha, Croácia x França, Dinamarca x Portugal e Itália x Alemanha formam as quartas desta Liga das Nações. Três dos quatro confrontos são reedições de finais de Copas do Mundo.

AS FINAIS REEDITADAS NESTA LIGA DAS NAÇÕES

Em 1982, a Itália venceu a Alemanha e faturou seu terceiro título mundial. Com gol de Paolo Rossi, algoz da seleção brasileira no torneio, Tardelli e Altobelli, italianos venceram os adversários por 3 a 1 na decisão da Copa do Mundo. O único gol alemão foi marcado por Breitner.

Holanda e Espanha fizeram a final de 2010, quando espanhóis venceram sua primeira e única Copa, até o momento. Com gol de Iniesta, a seleção espanhola, que era repleta de craques de Barcelona e Real Madrid, bateu holandeses em jogo que caminhava para as penalidades.

Já em 2018, a França derrotou a Croácia em jogo de seis gols. Com tentos de Mandzukic (contra), Griezmann, Pogba e Mbappé, a seleção de Didier Deschamps bateu os croatas por 4 a 2. Perisic e o próprio Mandzukic fizeram os dois da seleção do meia Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro naquele ano.

Leia Também: Rodri vê Vini Jr. como um dos melhores do mundo, mas cobra evolução: 'Tem coisas a melhorar'