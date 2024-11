Presidente do Real exalta Vini e cobra Bola de Ouro: 'quais os critérios'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez criticou a entrega da Bola de Ouro para Rodri, meio-campista do Manchester City, e cobrou que a premiação seja "independente" e onde "gente reconhecida vote". O mandatário merengue também aproveitou a Assembléia do clube para exaltar o "melhor do mundo" Vinicius Jr.

"Rodri tem todo o nosso carinho e merecia uma [Bola de Ouro]. Que fique claro. Mas não este. Deveria ter sido para um jogador do Real Madrid, independentemente do critério que fosse aplicado. O clamor era por Vinicius, mas poderia ter sido para nosso capitão, Carvajal, ou até mesmo Bellingham. É muito difícil explicar. Mas há certas coisas surpreendente", disse Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em Assembléia do clube.

O presidente ainda comentou mais sobre o caso. "O comunicado da UEFA, por exemplo. Afirma que sua entrada não teve nenhum impacto no sistema de votação. [...] Eles alteraram o sistema de votação, assim como o número de pontos. E é surpreendente que, sendo o futebol algo tão global, que jornalistas de países com tanta população, como a Índia, não votem e de outros, com menos de um milhão, sim. E que além disso, ninguém os conhece! Sem Namíbia, Uganda, Albânia e Finlândia, Vinicius teria vencido a Bola de Ouro. Além disso, esses países não deram nenhum voto a Vinicius. Nenhum! O finlandês, pelo menos, renunciou. E disse que não voltará a fazer parte do júri. Eu agradeço por isso."

"Deveríamos perguntar à organização quais são os critérios, mas é evidente que eles podem fazer o que quiserem. Perguntaria à France Football e ao L'Équipe [responsáveis pela Bola de Ouro] se faz muito sentido se juntar à UEFA exatamente agora. A Bola de Ouro deve ser um troféu independente e onde pessoas reconhecidas votem.

Elogios para Vini Jr", continuou.

"Estamos orgulhosos de um jogador como Vinicius. Para nós, e para a maior parte dos aficionados ao futebol, o melhor jogador do mundo. Querido Vini, quero que você saiba que o madridismo está orgulhoso de você, de tudo o que você teve que suportar em muitos momentos, de maneira injusta. Tudo isso te fez ser o jogador que você é", finalizou Florentino Pérez.

A votação da Bola de Ouro

Ao todo, 99 jornalistas participaram da votação para eleger o melhor do mundo. O representante da Síria não participou.

De acordo com o regulamento, os cem primeiros países do ranking da Fifa tinham um representante. Cada profissional listava dez nomes em ordem de preferência, e os jogadores receberam pontuações de acordo com a posição.

Cada voto de melhor jogador do mundo valia 15 pontos, e o segundo lugar das listas valia 12 pontos. Do terceiro ao décimo lugar, eram distribuídos 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente.

Rodri levou o prêmio por ter 41 pontos a mais do que Vinicius Jr. O atacante do Real Madrid foi o segundo colocado e não compareceu à premiação como forma de protesto.

