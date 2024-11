Hoje na Série C, Guarani e Ponte rejeitaram projeto de estádio conjunto

(UOL/FOLHAPRESS) - Campinas, cidade tradicional do futebol paulista, viu uma oportunidade de modernização escapar em 2009, quando um projeto de construção de uma arena conjunta para Guarani e Ponte Preta não avançou. O motivo? Rivalidade entre os clubes, que agora caíram juntos para a Série C do Campeonato Brasileiro.

O ex-zagueiro Oscar Bernardi revelou detalhes do projeto. "Eu queria isso, que a torcida da Ponte Preta e do Guarani soubessem, eu nunca falei para ninguém".

Ele conta que um grupo português propôs a construção de uma arena multiuso com capacidade para 25 mil pessoas. A estrutura seria compartilhada por Guarani e Ponte Preta e ficaria localizada na Rodovia Dom Pedro.

A arena seria utilizada por 25 anos pelos clubes e, após esse período, passaria a ser administrada pela Prefeitura de Campinas.

Oscar Bernardi foi procurado para aproximar os dois clubes: "Eu fui incumbido de unir Guarani e Ponte Preta para o projeto. O Guarani aceitou, mas a Ponte Preta não quis participar", disse.

DETALHES DO PROJETO

A arena não seria voltada apenas para o futebol, mas também para eventos e incluiria um hotel.

Durante os jogos, a estrutura se adaptaria, como ocorre no estádio de Milão que é usado por Inter e Milan: Para jogos do Guarani, as luzes e propagandas seriam verdes; para partidas da Ponte Preta, tudo seria ajustado aos patrocinadores e núcleos do clube.

Na visão do ex-zagueiro, que fez história no São Paulo, mas vestiu a camisa da Ponte e treinou o Guarani, a rivalidade entre os clubes impediu o avanço. "Disseram que, onde o Guarani jogasse, a Ponte não colocaria os pés".

O Guarani, por outro lado, demonstrou interesse e participou das negociações.

FASE RUIM DO FUTEBOL EM CAMPINAS

Em 2025, Guarani e Ponte Preta disputarão juntos a Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história.

Zenon, ex-meia do Guarani, aponta a falta de planejamento dos clubes: "O clima na cidade é de tristeza. O Guarani não se preparou bem e poderia ter terminado a Série B em uma posição melhor"

"A diretoria do Guarani falhou. É preciso uma reformulação e um planejamento mais eficiente para 2025", disse Zenon.

Ambos os clubes enfrentam desafios financeiros e estruturais. A construção de uma arena conjunta poderia ter representado um salto de qualidade, como acontece com diversos clubes.

A rivalidade local acabou prevalecendo sobre o interesse comum, deixando Campinas sem uma modernização que pudesse transformar a história de Guarani e Ponte Preta.

"Campinas perdeu uma grande oportunidade. Se a arena tivesse sido construída, os clubes poderiam estar em uma situação diferente nesta terça-feira (26)", afirma Oscar Bernardi.

