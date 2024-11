Os maiores boxeadores da história: Quem é a lenda brasileira?

A primeira luta de boxe registrada pode ser rastreada em 1681 na Grã-Bretanha, embora suas origens remontem muito mais ao antigo Egito e às Olimpíadas Gregas. Mas as primeiras regras do esporte não foram introduzidas até os anos 1700. No final do século XIX, o boxe como o conhecemos hoje estava a todo vapor e, no século XX, estava atraindo milhões de fãs e movimentando muito dinheiro.

Nesta galeria, prestamos homenagem aos maiores boxeadores que já pisaram nos ringues e o que exatamente os tornou tão bons. Clique para conhecer os maiores lutadores de todos os tempos.

