Messi confessa: "Tenho muitas saudades do Barcelona"

Lionel Messi concedeu, nesta quinta-feira, uma longa entrevista ao programa 'Nou Clam', transmitido pela plataforma 3Cat, na qual fez declarações de amor ao Barcelona, clube que defendeu até o verão de 2021, quando se transferiu para o Paris Saint-Germain.

"Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pelos 125 anos de história e dizer que é um orgulho fazer parte deste clube como torcedor do Barcelona. Tive a sorte de Deus ter me levado a esse lugar. Passei toda a minha vida neste clube maravilhoso", começou dizendo o craque argentino.

"É um clube especial, diferente de todos os outros, e isso é ainda mais desafiador nos dias de hoje, devido à maneira como as coisas são feitas no futebol e como tudo mudou", acrescentou o atual jogador do Inter Miami.

"O fato de a equipe principal estar nos representando como queremos e gostamos é motivo de muito orgulho. Sinto muita saudade do clube, da cidade, das pessoas, do carinho... Espero que possamos continuar tornando este clube ainda maior", finalizou.

