Filho de Messi chora após eliminação do Inter Miami em torneio de base

Thiago Messi, filho mais velho de Lionel Messi, participou recentemente da Newell's Cup, um torneio sub-13 realizado em Rosário, Argentina, defendendo as cores do Inter Miami. Após o empate em 1 a 1 contra o City Torque, do Uruguai, que resultou na eliminação de sua equipe, Thiago deixou o campo visivelmente emocionado, vestindo uma camisa do Newell's Old Boys com o nome e o número 10 de seu pai.

O torneio também contou com a participação de Benjamín Suárez, filho de Luis Suárez, que atuou ao lado de Thiago no time norte-americano. A mãe de Thiago, Antonela Roccuzzo, esteve presente em Rosário para acompanhar as partidas e apoiar o filho durante a competição.

A Newell's Cup reuniu equipes sub-13 de diversos países, proporcionando aos jovens atletas a oportunidade de competir em alto nível. A participação de Thiago Messi e Benjamín Suárez atraiu a atenção da mídia e dos torcedores, dada a ligação de seus pais com o futebol mundial.