Após cair desmaiado, Edoardo Bove já acordou e foi extubado após 13 horas

Edoardo Bove, meio-campista de 22 anos da Fiorentina, sofreu um mal súbito durante a partida contra a Inter de Milão, realizada no domingo, 1º de dezembro de 2024, no Estádio Artemio Franchi, em Florença. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Bove caiu no gramado enquanto amarrava as chuteiras, causando grande preocupação entre jogadores e torcedores.

Imediatamente após o colapso, companheiros de equipe e adversários sinalizaram para a equipe médica, que prestou os primeiros socorros em campo. Bove foi então levado de ambulância ao Hospital Universitário Careggi, onde foi colocado em coma induzido. Exames iniciais descartaram danos agudos ao sistema nervoso central e aos sistemas cardíaco e respiratório.

Na manhã de segunda-feira, após 13 horas, Bove foi extubado, encontrando-se lúcido e capaz de responder às perguntas dos médicos, indicando uma evolução positiva em seu estado de saúde.

Devido à gravidade da situação, o árbitro Daniele Doveri suspendeu a partida aos 17 minutos, com o placar ainda em 0 a 0. A Liga Serie A anunciou que o jogo será remarcado para uma data futura.

Edoardo Bove, natural de Roma, iniciou sua carreira nas categorias de base da AS Roma e, em agosto de 2024, foi emprestado à Fiorentina. Recentemente, destacou-se ao marcar um gol na vitória por 5 a 1 sobre seu clube de origem.

O incidente trouxe à memória a trágica morte de Davide Astori, ex-capitão da Fiorentina, que faleceu em 2018 devido a um problema cardíaco.

