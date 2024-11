Guardiola explica crise do Manchester City: "Não temos jogadores"

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, reconheceu nesta sexta-feira que sua equipe enfrenta um momento complicado na temporada. Durante a coletiva de imprensa de prévia do clássico contra o Liverpool, pela 13ª rodada da Premier League, o treinador admitiu que o time está "mergulhado" em uma crise de desempenho.

"Estamos jogando mais do que isso, mas não o suficiente para vencer jogos. Já disse várias vezes que precisamos passar por isso como clube e como jogadores para voltar a fazer o que fizemos no passado. Vamos voltar, tenho certeza. Só não sei quando", declarou Guardiola, conforme publicado pelo jornal britânico Manchester Evening News.

O técnico também destacou os desafios enfrentados devido a lesões no elenco. "Um resultado não muda a maneira como nos sentimos. Quero os jogadores de volta, isso é o que eu gostaria. No início da temporada, mostramos do que somos capazes, mas, neste momento, não conseguimos. Nos perguntam se queremos vencer... Claro que sim, mas estamos sem jogadores."

Guardiola rebateu ainda a ideia de que seria necessário reconstruir todo o time. "Entendo que alguns pensem que preciso começar do zero, mas não concordo. Há três anos, fomos campeões e finalistas da Copa da Inglaterra. O futebol é assim, muda rapidamente. Sei que parece uma desculpa, mas temos um elenco muito bom que não é, neste momento, um time completo."

O Manchester City enfrenta o Liverpool neste sábado, buscando recuperar a consistência em uma temporada que tem se mostrado desafiadora para o atual campeão inglês.



