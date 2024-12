Ex-jogador sugere que CR7 fique fora de clássico do Al Nassr

O Al Nassr foi derrotado pelo Al Sadd por 2 a 1 na segunda-feira, em partida válida pela Liga dos Campeões Asiática. Cristiano Ronaldo, que não esteve em campo, foi ausência notada. Contudo, há quem defenda que o astro português continue fora da equipe titular no próximo confronto, contra o Al Ittihad.

Essa é a opinião de Fahd Al-Harifi, ex-jogador do Al Nassr, que sugeriu que o técnico Stefano Pioli priorize jogadores mais rápidos para explorar as fragilidades defensivas do adversário.

“O Al Nassr tem um clássico importante contra o Al Ittihad. Espero que o time não jogue com a mesma estratégia apresentada contra o Al Sadd. O Al Ittihad é ofensivamente perigoso, mas deixa espaços na defesa, o que favorece jogadores como Sadio Mané e Gabriel Ângelo. Não espero ver Ronaldo e Anderson Talisca no time, especialmente porque é um jogo fora de casa”, disse Al-Harifi, segundo o site Kooora.

Al Nassr e Al Ittihad se enfrentam nesta sexta-feira, às 17h (horário local), pela 13ª rodada da Liga Saudita. O clássico é aguardado com grande expectativa, pois ambas as equipes lutam para se destacar na competição.

