Ronaldo discorda da entrega da Bola de Ouro: "Vinícius foi mais decisivo"

Ronaldo Nazário concedeu uma breve entrevista ao jornal Marca neste sábado, na qual aproveitou para comentar a polêmica entrega da Bola de Ouro, revelando que, em sua opinião, seria mais justo que Vinícius Jr fosse o vencedor "sem desmerecer o Rodri".

"A minha opinião é clara. Sem desmerecer o Rodri, o Vinícius deveria ganhar a Bola de Ouro, e se perdeu uma grande oportunidade de coroá-lo como o melhor do mundo", afirmou.

"Vinícius foi muito mais decisivo na temporada passada", destacou o ex-jogador brasileiro e atual dirigente do Real Valladolid.

"O que posso dizer sobre o verdadeiro vencedor da Bola de Ouro é que foi Florentino Pérez. Ele é como um pai para mim. Ele me ensinou muito e me deu tudo no mundo do futebol", concluiu.

Leia Também: São Paulo encerra a preparação para encarar o Botafogo e Zubeldía deve usar time reserva