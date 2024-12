Como Gabigol virou marca e alavancou idolatria no Flamengo

LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de Gabigol pelo Flamengo foi muito mais do que os 160 gols marcados e os 13 títulos conquistados. Enquanto vestiu a camisa rubro-negra, o atacante se consolidou também como uma marca forte. Com estratégia definida para as redes sociais e vários produtos próprios, ele se destacou também em termos de marketing pessoal.

PRODUTOS E PRESENÇA

A ideia de se fortalecer nesse sentido surgiu de uma necessidade do próprio Gabigol, que faz questão de participar de tudo, aliado ao estafe. "O desenvolvimento dos produtos do Gabigol começou com a percepção de que ele não é apenas um jogador de futebol, mas um ídolo, figura carismática e influente dentro e fora dos campos, com uma base de fãs extremamente engajada", disse Talita Chalhub, sócia proprietária do Só Ídolos, responsável pela criação do site e dos produtos.

A presença não foi só em forma de produtos, mas também nas redes sociais. A identidade própria no Instagram e os conteúdos em todas as partidas já chamavam a atenção, mas nos últimos meses o passo foi abrir um canal no YouTube. Avesso às entrevistas, é por lá que Gabriel espera se comunicar com os torcedores e fãs.

O pensamento da construção e fortalecimento da marca Gabigol veio do próprio desejo do Gabriel em se tornar uma marca forte que comunique seus princípios e valores. O Gabriel é um cara extremamente autêntico, portanto tudo o que você vê sobre ele nas mídias, são situações de conteúdos espontâneos que vão de encontro com os seus gostos. Hoje ele tem um papel fundamental na construção da marca, além de ser o ator principal ele é ativo na participação criativa de todos os projetos idealizados pela agência ou por meio dele mesmo.

"Geralmente essas ideias são idealizadas dentro da agência (4ComM e 4Content) e tem a presença direta dele com participação ativa nos brain storms criativos. Uma boa parte das ideias surge dele. Um exemplo é o caso das músicas produzidas com o Papatinho. O canal do YouTube foi idealizado pela nossa equipe da produtora 4Content, diretamente pelo Dayyan e Possa, para que pudéssemos ter um canal para dar voz direta ao Gabriel com seus fãs através de conteúdos autênticos mas com uma produção de alto nível", disse Júnior Pedroso, empresário de Gabigol.

Atualmente o atacante tem 25 produtos próprios no site oficial dele. Cadernos, bonés, livro infantil, chapéu, copos de diversos modelos, camisas, quadros e os clássicos bonecos estão ou estiveram disponíveis em algum momento. E não é só de Gabriel como jogador, mas também na figura de Lil Gabi na música. Alguns itens autografados limitados, chinelos e até frascos de álcool em gel na época da pandemia também já apareceram por lá.

"Foi estabelecida uma parceria estratégica com a Só Ídolos, trouxemos toda nossa expertise de licenciamento e conseguimos desenvolver uma linha de produtos do Gabigol que tem sido um sucesso absoluto ao longo desses cinco anos e referência para outros jogadores e clubes no Brasil", disse Talita Chalhub.

Neste domingo (8), na despedida, Gabigol ganhará um novo copo especial. Talita Chalhub afirma que mais de 10 mil unidades já foram vendidas. Ao longo de cinco anos, produtos como mini craques, quadros e kits exclusivos autografados se tornaram campeões de vendas, com lotes esgotados em poucos dias após o lançamento.

"Seguimos um planejamento detalhado para garantir que cada item reflita a essência do atleta. Tudo começa com uma análise estratégica, em que identificamos as preferências dos fãs e as tendências do mercado esportivo. A partir disso, criamos ideias que unem funcionalidade, exclusividade e apelo emocional, sempre em alinhamento com o ídolo e sua equipe. Na etapa de escolha, priorizamos produtos que tenham alto potencial de conexão com os torcedores", disse Talita Chalhub.

A construção da marca Gabigol não aconteceu da noite para o dia. A comemoração marcante passou a ser febre principalmente entre as crianças. Os diferentes estilos adotados por ele ao longo de seis anos também marcaram. Os produtos piratas apareceram, fizeram muito sucesso e ligaram o alerta para o estafe do jogador. A ideia é abranger também todos os públicos. O Gabigolzinho, por exemplo, ajuda a ligar ainda mais o atacante às crianças. A ideia partiu do próprio Gabriel e se tornou um dos principais produtos disponíveis.

"O Gabriel dentro de campo é o ator principal, esse é o fator que a sua imagem precisa para comunicar seus interesses com os seus fãs. O assédio público, seja por torcedor ou não, contribuem para os incríveis engajamentos que ele alcança em todas as suas plataformas digitais. Porém um trabalho de imagem com excelência e a autenticidade que o Gabriel aplica sustenta a audiência de todos os projetos que carregam seu nome", disse Júnior Pedroso.

O Flamengo também aproveitou o hype. O clube vende nas lojas oficiais o boneco do atacante, além de livros e copos. Isso foi uma parceria do atacante com o Rubro-negro para impulsionar os dois lados. O futuro pode até não ser na equipe, mas Gabriel quis aproveitar todos os últimos minutos que tem.

O Flamengo contribuiu massivamente para o aumento expressivo da presença pública e digital do Gabriel. "O Flamengo representa uma nação inteira. O pedido do Gabriel foi para usufruir ativamente dos seus últimos movimentos no Flamengo e depois do fim do Brasileirão, começaremos a pensar os próximos passos. Por isso o jargão #AtéOFim", disse Júnior Pedroso.

"Os clubes se beneficiam de novas fontes de receita, os ídolos fortalecem sua marca e torcedores ficam satisfeitos ao levar para casa produtos que se tornam lembranças duradouras e exclusivas, ligadas a momentos históricos ou conquistas importantes do ídolo. A Só Ídolos nasceu com o objetivo claro de criar uma ponte entre ídolos e torcedores, aproximando-os e fortalecendo essa conexão emocional por meio de algo tangível. Ao longo dos anos, acredito que conseguimos cumprir essa missão. Hoje, o Gabigol faz parte do dia a dia de milhares de torcedores através dos produtos que desenvolvemos", disse Talita Chalhub.

Leia Também: Partida entre Liverpool, líder do Campeonato Inglês, e Everton é adiada devido ao mau tempo