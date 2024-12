Diretor da Mancha Verde foragido se entrega; polícia chega a 13 detidos

SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - Leandro Gomes dos Santos, diretor da Mancha Verde envolvido na emboscada contra torcedores do Cruzeiro, se entregou à polícia. Ele tinha mandado de prisão provisória desde novembro.

O UOL apurou que Leandro Gomes dos Santos se apresentou ao DHPP na tarde desta terça-feira (10), teve o mandado de prisão temporária cumprido e está prestando depoimento.

Leandro Gomes dos Santos é conhecido como "Leandrinho" e é diretor da Mancha Verde. A Justiça acredita que o suspeito participou da emboscada e por isso está foragido.

Leandro foi identificado como um dos envolvidos na emboscada por meio de gravações. Ele foi enquadrado nos crimes de homicídios qualificado, lesão corporal, delito hediondo, incêndio e associação criminosa, além de promover tumulto, praticar ou incitar a violência.

Leandro é um dos elos que ligam o presidente da Mancha à emboscada. Leandrinho, que é próximo da diretoria da organizada, aparece em foto nas redes sociais antes do ocorrido ao lado de Jorge usando as mesmas vestimentas em que foi flagrado em imagens durante a ação criminosa.

Jorge Luis Sampaio Santos renunciou ao cargo de presidente da Mancha Verde no início da semana e prometeu se entregar nesta quarta-feira (11). Ele já teve mandado de prisão preventiva expedido e está foragido da Justiça há mais de um mês.

Essa é a 13ª prisão da polícia de envolvidos no caso até o momento. Os dois primeiros suspeitos de envolvimento foram detidos no mês de novembro, com um intervalo de 25 dias entre eles. Na semana passada, mais dez palmeirenses foram presos em nova operação.