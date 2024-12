CR7 elogia a Arábia Saudita e prevê Mundial de 2034 "o melhor de todos"

Em um dia em que comemorou o anúncio oficial da candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos para sediar a Copa do Mundo de 2030, Cristiano Ronaldo também fez previsões otimistas para o Campeonato do Mundo de 2034. Em uma entrevista divulgada pelo portal da candidatura da Arábia Saudita, o craque português destacou a qualidade das infraestruturas do país e elogiou o crescente desenvolvimento do futebol saudita desde que chegou ao Al Nassr, em janeiro de 2023.

"É tudo magnífico. As infraestruturas, os estádios, as condições para os fãs... tudo o que tenho visto me faz acreditar que o Mundial de 2034 será o melhor de todos", afirmou Ronaldo, que é embaixador da candidatura saudita. Ele acredita que, com o crescimento do futebol no país, o torneio terá um nível elevado.

"Algumas dessas crianças com quem estou hoje podem chegar a jogar no Mundial. Elas estão crescendo, assim como o futebol feminino, que tem evoluído de forma impressionante. Todos crescem juntos, no futebol e na vida. Vou continuar a motivá-los a trabalhar duro e a acreditar em seus sonhos", acrescentou o jogador.

Cristiano também falou sobre o desenvolvimento do futebol na Arábia Saudita, destacando a evolução do campeonato nos últimos anos. "O futebol tem crescido muito. Se olharmos as diferenças, é incrível. Há agora sete ou oito grandes clubes difíceis de bater. Os jogadores sauditas estão se tornando cada vez mais profissionais. O país é maravilhoso, com grandes eventos a cada ano, desde futebol até boxe, e o entretenimento é de alto nível. Eu estou feliz por fazer parte do sucesso deste país e, com certeza, estarei aqui para ver o Mundial de 2034", concluiu Ronaldo.

"2034 will be the best World Cup ever!"



