Algoz do Botafogo, Pachuca vence o Al Ahly e vai à final contra Real Madrid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma partida com pouquíssimas emoções com a bola rolando e empates sem gols no tempo normal e na prorrogação, o Pachuca venceu o Al-Ahly nas cobranças de pênaltis e vai decidir a Copa Intercontinental contra o Real Madrid.

Na semifinal, neste sábado (14), o egípcio Al-Ahly esteve mais perto do gol no tempo normal e inclusive nas cobranças por pênaltis quando abriu 2 a 0, mas sofreu com uma virada do Pachuca, que fechou a decisão por 6 a 5 no estádio 974 em Doha, no Catar.

Agora, o Pachuca, 16º no Campeonato Mexicano, vai decidir o título contra o Real Madrid na quarta (18), às 14h (horário de Brasília), em Lusail.

Os mexicanos, cinco vezes campeões da Champions da Concacaf (Confederação da América do Norte, Central e Caribe), chegam à decisão do torneio pela primeira vez. Presente em cinco edições, os mexicanos conseguiram no máximo brigar pelo terceiro lugar em duas ocasiões –perderam em 2008 para o Gamba Osaka, do Japão, e venceram em 2017 o Al Jazira, dos Emirados Árabes.

No último Campeonato Mexicano, o Pachuca foi apenas o 16º colocado.

O Pachuca havia eliminado o Botafogo com uma vitória por 3 a 0 logo na fase de quartas de final. Esta foi a primeira edição em que o campeão da Libertadores entrou no torneio duas fases antes da decisão. Até 2023, tanto o vencedor da europeia Champions League como o ganhador da principal competição de clubes da América do Sul entravam na semifinal.

Neste sábado, no tempo normal e na prorrogação, os dois times conseguiram criar poucas oportunidades de gols. Os egípcios estiveram mais perto da vitória, enquanto os mexicanos tentavam esfriar o ímpeto dos rivais.

O Al-Ahly, maior campeão da África com 12 títulos, coleciona sua nona participação na competição, mas nunca avançou à final da competição.

