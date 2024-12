Jogadores do Corinthians se animam com Pogba

(UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ter esfriado, o assunto Paul Pogba no Corinthians segue animando a torcida e, agora, o elenco alvinegro. Jogadores do clube paulista avaliaram positivamente a possibilidade de contar o francês em 2025.

Questionados pelo UOL, o goleiro Hugo Souza e o atacante Talles Magno acreditam que o meia francês teria espaço na equipe de Ramón Díaz. Os dois atletas participaram de uma partida comemorativa de fim de ano, "Amigos do craque", entre Craque do Amanhã e Escola de lutas do Aldo, e conversaram com a imprensa.

"Com certeza, como não teria espaço? É o Pogba, né? Já vi muito, já assisti muito, vai ser uma honra ter com a gente ali. Sou fã desde muito tempo, então que venha, que venha" Talles Magno, atacante do Corinthians, em zona mista após a partida.

"Tem vaga para todo mundo lá. Pera, todo mundo também não, porque o nosso time é bom pra caramba. É difícil de achar vaga ali. Mas, se vier para ajudar, que venha", disse Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em zona mista.

POGBA PODE CHEGAR AO CORINTHIANS?

A possibilidade da contratação foi debatida pela diretoria do Corinthians, mas está fora da mesa no momento.

O clube não vê parcerias aptas para caminhar com a negociação, principalmente pelas altas cifras e pelo investimento a longo prazo.

Nos bastidores, a gestão já dá a possibilidade como encerrada.

