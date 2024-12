Neville se retrata "Não devia ter dito que David Luiz é jogador de PS"

Em plena época de Natal, Gary Neville aproveitou sua participação no podcast "Stick to Football", nesta quinta-feira, para se retratar publicamente sobre dois jogadores com os quais admite ter sido excessivamente crítico enquanto comentarista esportivo.

O primeiro jogador mencionado foi David Luiz, ex-jogador do Benfica, que Neville afirmou ter comparado a "um jogador controlado por um garoto de dez anos em uma PlayStation" durante sua passagem pelo Chelsea. "Gostaria de não ter dito o que disse sobre ele ser um jogador de PlayStation. Ele nunca se livrou disso. Há uma linha tênue entre o humor e o ataque", reconheceu Neville.

Além disso, Neville também fez uma autocrítica em relação a suas duras palavras sobre o goleiro Loris Karius, do Liverpool. "Fui bastante direto sobre ele durante um período de dois ou três meses. O Liverpool estava melhorando sob o comando de Jürgen Klopp, e lembro-me de ter dito que o time jamais conquistaria o campeonato com aquele goleiro", afirmou.

Neville ainda completou: "Essas foram palavras fortes sobre um jovem goleiro. Provavelmente, acabaram se tornando verdade, cinco meses depois, na final da Liga dos Campeões". O comentarista, que também foi capitão do Manchester United, refletiu sobre como suas críticas poderiam ter impactado os jogadores e reconheceu que, em alguns casos, foi excessivo em suas análises.

