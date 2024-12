Trio goleador resolve e Real Madrid 'manda' na Europa e no mundo

O Real Madrid conquistou a Taça Intercontinental nesta quarta-feira, no Qatar, ao vencer o Pachuca por 3 a 0. O trio ofensivo formado por Kylian Mbappé, Rodrygo e Vinícius Jr foi crucial para garantir mais um troféu para a equipe de Carlo Ancelotti, apenas quatro meses após a conquista da Supercopa da UEFA.

O jogo, embora marcado pela superioridade técnica dos campeões europeus, foi equilibrado. Kylian Mbappé abriu o placar aos 37 minutos, aproveitando uma bela jogada de Jude Bellingham e Vinícius Jr.

No segundo tempo, Rodrygo ampliou a vantagem com um golaço de fora da área, aos 53 minutos, após passe de Mbappé. As esperanças do Pachuca foram oficialmente encerradas quando Vinícius Jr converteu uma penalidade aos 84 minutos, após revisão do VAR.

Com a vitória, o Real Madrid conquista sua quarta Taça Intercontinental, 22 anos após a última conquista, em um torneio que foi suspenso em 2004, quando o FC Porto levou o título. O Pachuca, que eliminou o Botafogo na fase anterior, acabou caindo na final diante dos campeões da Liga dos Campeões.

