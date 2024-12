Real mostra recepção a Vini após 'The Best' da Fifa

Vinícius Júnior fez um discurso emocionado aos colegas do Real Madrid após ser eleito o melhor jogador do mundo na temporada. O atacante brasileiro recebeu o prêmio Fifa The Best na última terça-feira e, no dia seguinte, ajudou o clube a conquistar a Copa Intercontinental com uma vitória por 2 a 0 sobre o Pachuca, em Doha.

Em um vídeo divulgado pelo Real Madrid nas redes sociais, é possível ver o momento em que Vinícius é ovacionado pelos companheiros de equipe ao retornar às atividades. O troféu foi entregue a ele pelo técnico Carlo Ancelotti. Durante o momento, o jogador agradeceu o apoio dos colegas e relembrou seu início no clube. “Obrigado a todos por fazerem parte disso. É um prêmio muito importante para mim, mas, sem vocês, eu não poderia ganhar. Vocês fazem parte da minha família, e é muito importante estar cada dia com vocês”, disse Vinícius, citando jogadores como Luka Modric, Lucas Vázquez, Dani Ceballos e Federico Valverde, que o acompanharam desde o início.

Leia Também: Argentina termina 2º ano seguido na liderança do ranking masculino da Fifa; Brasil é o 5º