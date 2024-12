Vaquinha da Arena Corinthians perde força e sofre para chegar a R$ 40 mi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após um início bombástico, a vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena perdeu força e sofre para "virar o dígito" ainda em 2024. A arrecadação estacionou na casa dos R$ 30 milhões, quantia bem distante dos R$ 700 milhões estipulados.

O total arrecadado até a manhã deste domingo (22) é de R$ 32.853.929,10. O valor representa 4,7% da meta estabelecida.

A vaquinha não chegou a R$ 3 milhões arrecadados em um intervalo de nove dias. A campanha bateu os R$ 30 milhões no dia 13 de dezembro.

O ritmo é bem distante do lançamento, quando foram necessárias apenas três horas para arrecadar o primeiro milhão. A vaquinha foi lançada no dia 27 de novembro, às 19h10 (de Brasília). O horário é uma referência ao ano de fundação do Corinthians: 1910.

A campanha precisou de apenas dois dias no ar para chegar a R$ 10 milhões. A arrecadação bateu os R$20 milhões três dias mais tarde (30) e foi diminuindo o ritmo a partir de dezembro.

O plano é arrecadar os R$ 700 milhões até 26 de maio de 2025. A vaquinha será encerrada independentemente se o valor arrecadado for o suficiente ou não.

Nomes como Cássio, Serginho Groissman e Emerson Sheik e MC Hariel estão entre os doadores. Maurício Chamati, cofundador do Mercado Bitcoin, é o maior contribuinte até o momento.

COMO FUNCIONA A VAQUINHA

Torcedores interessados em doar devem acessar o site www.doearenacorinthians.com.br. No endereço, é possível fazer doações a partir de R$ 10. Existem opções rápidas com R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além da possibilidade de personalizar o valor.

A chave Pix disponibilizada vai direto para um endereço da Caixa Econômica Federal — Gaviões e Corinthians não têm acesso ao dinheiro.

Os torcedores que contribuem com a vaquinha ganham um certificado de participação. Além disso, aqueles que ajudam com R$ 100 ou mais terão o nome colocado em um mural que ficará exposto na Neo Química Arena após o fim da campanha.

A Gaviões da Fiel também já divulgou que realizará sorteios semanais de ingressos para jogos do Corinthians em casa durante o período da campanha.