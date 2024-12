Santos contrata técnico português Pedro Caixinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta segunda-feira (24) a contratação do técnico português Pedro Caixinha. O vínculo terá validade até o final de 2026.

O clube estava desde o dia 18 de novembro sem treinador. No dia seguinte à conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria resolveu romper o contrato com Fábio Carille.

Teixeira também anunciou, nesta segunda, a contratação de Pedro Martins para a função de CEO de futebol. Martins, de acordo com Teixeira, será o responsável pelas contratações do clube e deverá definir se Alexandre Gallo continuará na Vila Belmiro.

Natural de Beja, em Portugal, Caixinha comandou o Red Bul Bragantino entre 2023 até outubro de 2024, quando foi demitido em meio aos tropeços da equipe que brigou contra o rebaixamento à Série B até a última rodada.

Além do clube de Bragança Paulista, ele já trabalhou no futebol do México, Escócia, Argentina e Qatar.

Caixinha também vinha sendo sondado pelo Grêmio.

Contratado pelo Santos, ele dará início aos seus trabalhos com elenco na primeira semana de janeiro.

De volta à Série A do Brasileiro, o time alvinegro irá disputar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2025. No começo de janeiro, o Santos fará amistosos contra Fortaleza e Miami United, nos Estados Unidos.

Antes de anunciar a chegada de Caixinha, a diretoria tentou a contratação do português Luís Castro e dos argentinos Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, e Gustavo Costas, do Racing.

Os nomes de Cuca e Renato Gaúcho também foram ventilados.

"O departamento mapeou muitos profissionais. Decisão seria no momento certo, de acordo com as responsabilidades e quem poderia decidir. Vários estavam à disposição. A escolha não é de maneira a agradar o presidente", afirmou Teixeira.

