Gil supera frustração no Corinthians e repensa aposentadoria no Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gil reencontrou a alegria no Santos e deve permanecer no clube da Vila Belmiro em 2025.

Gil planejou a aposentadoria em 2024, mas a tendência é de atuar pelo Santos na próxima temporada. O acordo pela renovação está encaminhado.

O zagueiro de 37 anos reencontrou a alegria no Santos. O atleta está feliz no clube e na cidade.

Ele passou o ano dizendo que penduraria as chuteiras, mas desistiu. O apoio da torcida foi determinante.

O jogador deixou o Corinthians em baixa. Ele vivia relação desgastada com a torcida e parte da diretoria.

Esse desgaste fez Gil pensar em apenas um ano no Santos antes de parar. Agora, a ideia é se aposentar ao término de 2025.

Gil foi um dos destaques do Santos na Série B. Ele jogou 50 partidas no ano e agora quer manter o nível no ano que deve marcar a despedida da carreira.