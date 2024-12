David Luiz soube da saída do Flamengo no Instagram

IGOR SIQUEIRA E LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Chateado, David Luiz disse que soube da saída do Flamengo pelo Instagram.

David Luiz não foi comunicado oficialmente sobre não estar nos planos da nova diretoria do Flamengo para 2025.

O zagueiro afirmou ter sido informado da saída pelo Instagram, quando o Rubro-Negro se despediu do atleta no dia 22 de dezembro.

David entende que a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, agiu intencionalmente ou foi amadora ao se despedir do jogador pelas redes sociais.

Nem mesmo o técnico Filipe Luís ligou para David, que agora busca um novo clube. Há propostas do Brasil e do exterior.

"Não foi legal. Só tem duas formas: intencional ou amador. Não tem outro caminho. Não foi como eu desejava, mas do fundo do coração eu desejo muita sorte ao Flamengo. Nunca é fácil chegar numa casa e arrumar tudo rápido. O Flamengo merece sucesso", disse David Luiz.

"As pessoas têm meu contato pessoal e poderia haver uma ligação de homem para homem. Seria tranquilo aceitar, sou maduro, entenderia novos ciclos, novas ideias. Pessoas vão continuar e tiveram ligação comigo, pediram ajuda e eu ajudei. Fica aí a única coisa ruim que vivi no Flamengo."

VEJA OUTRAS DECLARAÇÕES DE DAVID LUIZ

"Rio de Janeiro é maravilhoso. Vivi em grandes capitais maravilhosas, Nordeste é maravilhoso, Europa é maravilhosa. O que faz o local bom são as pessoas. Vou tentar fazer desse ambiente o melhor para mim".

"Não chegou nada formal do Vasco. Tem muita proposta. Só quero ouvir em 2025".

"Acho que não [sobre jogar em um rival do Rio]. Pelo que eu vivi aqui, acho que não".

"Tive a passagem no Benfica, era muito novo, era mais alienado nesse ponto profundo do que representa diretor esportivo. Não conversei com o José em nenhum momento. Desejo sorte, que faça grande trabalho no Flamengo. Flamengo não é fácil. Desejo sorte ao Landim, Marcos Braz, que foram corretos e cumpriram com tudo que foi acordado comigo. Não tive a oportunidade de conversar com o José, mas desejo sorte, sou zero rancoroso, lúcido, sei o que é a vida e o futebol".

"Muitos clubes já me procuraram, sim, do Brasil e de fora. Oro bastante, vejo com a minha família, minhas princesas mandam na minha vida de alguma forma. Vou tomar a decisão melhor para todas. Vocês vão saber por mim. É mais pelo ego do que pelo verdadeiro [a despedida]. Despedidas são sentidas, não programadas. Se tivesse despedida programada, não seria tão verdadeira como foi com o vídeo".

"Com a outra diretoria eu tinha um acordo verbalizado, iria conversar sobre algumas coisas. Ver também os desejos e obrigações pessoais. Durante toda a caminhada do ano passado não falamos da saída, porque falaríamos depois do campeonato, e mantive o respeito com todos. Agir da maneira que penso que é a correta. A única vírgula de chateação que eu fico é que da mesma forma que vocês receberam o comunicado pelo Instagram foi comigo. Se eu não tivesse rede social não saberia que não renovariam comigo talvez. Foi algo intencional ou algo um pouco amador. Pelo respeito, caráter, ajudar independentemente da situação. Devemos ter atributos na vida além de tudo, caráter, respeito, carinho. Para mim foi um pouco de chateação. Transição está sendo feita, as pessoas têm meu contato pessoal e poderia haver uma ligação de homem para homem. Seria tranquilo aceitar, sou maduro, entenderia novos ciclos, novas ideias. Pessoas vão continuar e tiveram ligação comigo, pediram ajuda e eu ajudei. Fica aí a única coisa ruim que vivi no Flamengo. O resto foi tudo maravilhoso, de uma maneira passional ao extremo. Nunca imaginei que voltaria para o Brasil para jogar futebol, saí muito cedo. Pensei que faria a carreira toda lá. A vida ensina, pandemia me trouxe ensinamente, refleti. Saímos do automático, ir para a seleção e não ter férias. A reflexão foi estar perto dos meus, da minha família. Comemorei títulos sozinho, senti isso no Flamengo, a comoção antes mesmo de chegar. Vivi títulos com a minha família, vitórias e derrotas sempre perto. Ganhei título batendo pênalti e minha irmã tinha caído da ribanceira em Petrópolis. Refleti, filha carioca, foi momento lindo. A família rubro-negra é dentro e fora de campo, em todos os lugares. Vivi em outros clubes, muitos lugares, não é em todo lugar que se é amado assim. Foi uma das melhores páginas da minha carreira, por isso o vídeo agradecendo, de forma direta, sem ler, do fundo do coração".

