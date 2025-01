Polícia investiga morte de jovem achado dentro de geladeira em Niterói

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando a morte de Gabriel Alves Ferreira, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de uma geladeira abandonada na Avenida do Contorno, em Niterói, na Baixada Fluminense. O jovem era estudante de educação física e sonhava em se tornar preparador físico.

Gabriel desapareceu na madrugada de 1º de janeiro, enquanto celebrava a virada do ano na Praia de Icaraí com amigos. De acordo com relatos, ele tentou separar uma briga durante a festa e acabou se envolvendo em uma situação tensa. Segundo testemunhas, um dos envolvidos na confusão sacou uma arma e a deixou cair. Gabriel teria pegado o objeto, jogado em uma área de mata e fugido logo em seguida.

O corpo do universitário foi encontrado no dia 4 de janeiro por policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar. O cadáver estava dentro de uma geladeira abandonada, o que aumenta o mistério em torno do caso.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) está conduzindo as investigações. Os agentes buscam esclarecer pontos cruciais do caso, como o momento exato da morte de Gabriel e a causa do óbito. Ainda não se sabe se ele foi assassinado no dia do desaparecimento ou se o crime ocorreu dias depois.

Outro aspecto que intriga as autoridades é como o corpo do jovem foi parar dentro da geladeira. Detalhes sobre os responsáveis pelo crime e as motivações também estão sendo apurados.

