Vinícius Júnior negocia compra de time português por 10 milhões de euros

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, está em negociações avançadas para adquirir a Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do Futebol Clube de Alverca, equipe que atualmente disputa a Liga Portugal 2, a segunda divisão do futebol português. O investimento estimado é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões).

Antes de focar no Alverca, o jogador brasileiro considerou a aquisição do Leixões, outro clube da segunda divisão portuguesa, mas as negociações não avançaram. A possível compra do Alverca está progredindo positivamente, especialmente devido ao suporte financeiro de um grupo empresarial robusto que apoia Vinícius Júnior

Fundado em 1939 e localizado nos arredores de Lisboa, o Alverca tem um histórico de participações na Primeira Liga portuguesa, embora atualmente esteja na segunda divisão. A aquisição por parte de Vinícius Júnior pode representar uma oportunidade de revitalização e crescimento para o clube

Paralelamente às negociações, Vinícius Júnior continua sua carreira no Real Madrid. Recentemente, ele se destacou ao marcar um hat-trick na vitória por 4 a 1 sobre o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, consolidando-se como um dos principais jogadores da equipe madrilenha.

