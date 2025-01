Liverpool usa reservas e goleia time da 4ª divisão na Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool goleou o Accrington Stanley por 4 a 0, neste sábado (11), em Anfield, estreando pela Copa da Inglaterra na atual temporada.

O duelo foi válido pela terceira fase da FA Cup. O Liverpool é o líder do Campeonato Inglês, enquanto o Accrington é apenas o 19º colocado da League Two, equivalente à quarta divisão do país.

Diogo Jota, Alexander-Arnold, Danns e Chiesa fizeram os gols do Liverpool. Pelo lado do Accrington o destaque ficou para a torcida, que fez a festa em Anfield mesmo com a derrota.

Os duelos da próxima fase da Copa da Inglaterra serão definidos por sorteio e ainda não têm data definida.

COMO FOI O JOGO

O técnico Arne Slot levou a campo um time misto. Mesmo assim, os donos da casa fizeram valer a diferença técnica entre as equipes e dominaram o 1º tempo de partida, terminando a primeira etapa com 85% de posse de bola.

Os Reds ficaram tocando a bola na intermediária, como quem poderia ganhar o jogo quando quisesse. Aos 29 minutos, o Accrington se animou com uma chance de bola parada, mas deu tudo errado! Woods cruzou mal e a defesa do Liverpool afastou, criando o contra-ataque perfeito para os Reds abrirem o placar em Anfield.

Darwin Núnez acelerou pela direita e rolou para Diogo Jota chegar finalizando para o gol. O português comemorou timidamente com o "garçom" Núnez, dando a impressão de que o jogo era apenas mais um treino qualquer. O Liverpool continuou trocando passes sem ser ameaçado pelo Accrington e, aos 44 minutos do 1º tempo, Alexander-Arnold ampliou o placar com um golaço de fora da área.

Na volta do intervalo, o Accrington fez algumas mudanças e começou a ameaçar o Liverpool. O time visitante quase abriu o placar com um chute de Woods, que acertou o travessão. Em seguida, em uma jogada ensaiada, o Accrington levou perigo para o gol de Kelleher, com Love cabeceando por cima do gol.

O Liverpool também fez alterações na equipe na segunda etapa. O jovem Danns entrou aos 27 minutos do 2º tempo. Três minutos depois, ele roubou a bola no meio-campo e tocou para Chiesa, que havia entrado durante o intervalo. O italiano chutou em cima do goleiro e o próprio Danns aproveitou o rebote para fazer o 3 a 0. No fim da partida, Chiesa dessa vez não vacilou e fechou a partida em Anfield fazendo o 4 a 0. Este foi o primeiro gol do italiano com a camisa do Liverpool desde que foi contratado junto à Juventus em agosto do ano passado.