Céline Dion vive novo drama; sobrinha morre em acidente de carro

A cantora canadense Céline Dion não tem vivido um período fácil. Ela foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica rara e incurável, que a obriga a ficar em repouso.

O ano de 2023 não terminou da melhor forma para a artista. No dia 29 de dezembro, sua sobrinha, Brigitte Dion, morreu em um acidente de carro. O veículo em que ela seguia perdeu o controle e entrou na contramão, de acordo com a imprensa do Canadá.

Brigitte tinha 51 anos e era filha da irmã mais velha de Céline, Clément Dion. Ela era uma grande apoio para a cantora, que já havia perdido o marido, René Angélil, em 2016, e dois filhos gêmeos, em 2010.

