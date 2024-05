Manu Gavassi fica noiva de Jullio Reis: 'Me deu uma vontade louca de gritar isso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Manu Gavassi anunciou neste domingo (19) que ficou noiva do modelo e ator Jullio Reis. O casal se conheceu em 2021 e está junto desde então.

"Tava quietinha aqui... Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS!", escreveu a cantora, atriz e ex-BBB nas redes sociais. "E a gente não disse 'sim', a gente disse 'óbvio!'."

"Com você a vida é infinitamente melhor", continuou ela, que se derreteu em elogios para o amado. "Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo... E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história."

Jullio, que interpreta Cazuza em "Homem com H", filme ainda sem data de estreia que contará a história de Ney Matogrosso, respondeu na publicação fazendo referência à recente viagem que os dois fizeram ao Japão. "Que venham mais primaveras japonesas ao seu lado, é só o nosso começo", disse. "Te amo mais que tudo, minha noivinha."

Diversos famosos parabenizaram o casal. "AAAAAAAAA VIVAAAAAAAA", disse Bruna Marquezine, uma das melhores amigas de Manu. "AÍ MEU CORAÇÃO", completou Rafa Kalimann, que participou com ela do BBB. Já a cantora Sandy escreveu: "Ounnn... parabéns pra vcs!".

