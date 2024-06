Matteus Amaral é acusado de fraudar cota racial para entrar em faculdade

Nesta quinta-feira (13), começou a circular nas redes sociais um documento do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) no qual, supostamente, aponta que o ex-participante do 'Big Brother Brasil 24', Matteus Amaral teria se declarado negro para ingressar no curso de Engenharia Agrícola em 2014.

Segundo documentos, Matteus se classificou como preto para estudar no campus de Alegrete, utilizando cotas destinadas a estudantes de baixa renda e oriundos de escolas públicas. Quando estava no quinto semestre do curso, ele trancou a matrícula para cuidar da avó.

No 'X' (antigo Twitter), o caso ganhou enorme repercussão, porém o ex-BBB não se pronunciou publicamente sobre o fato. No Instagram, Matteus apareceu em um vídeo publicado por ele nos Stories onde é possível escutar uma mulher falando "Já soube que isso aí não da nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra", sem contextualizar a situação ou falar sobre o caso.

