Igor Viana fala em 'largar' a filha com paralisia em orfanato

Nesta segunda-feira (24), passou a circular nas redes sociais um áudio atribuído ao influenciador Igor Viana, que foi acusado de debochar da própria filha, de 2 anos, que tem paralisia cerebral.

Na gravação, Igor ironizou críticas por expor a criança e falou em 'largar' a menina em um orfanato. Em um dos trechos do áudio, o influenciador comenta sobre doações recebidas de seguidores, para ajudar a menina, e os chama de 'trouxas'.

“Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta, né? Minha filha não tem Pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha”, teria afirmado ele na gravação.

Igor assumiu ter usado parte do valor com gastos pessoais: “Eu também tenho necessidades de serem supridas, cara. Também sou um ser humano, saca? As pessoas falam como se ‘ah! Você tem uma filha deficiente não é um ser humano, você não transa, você não faz mais nada'”, relatou.

O influenciador falou sobre os deboches com a criança e detonou: “Você perguntou por que eu postava vídeos ironizando. Sim, minha filha [Sofia] tem paralisia cerebral, mas é superchata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema”, declarou.

Igor ainda falou sobre abandonar a menina: “A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, tomar conta. Já arrumei tanto problema com essa menina, já gastei tanto dinheiro e ainda é gente enchendo meu saco na internet, tenho paciência não, velho”, encerrou.