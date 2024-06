Adriane Galisteu viaja com a família e se surpreende com o luxo do local

Adriane Galisteu embarcou em suas férias em família com destino ao Japão na última quarta-feira (26), fazendo uma parada no aeroporto de Doha, no Qatar. A apresentadora, que estava acompanhada do marido Alexandre Iódice e do filho Vittorio, ficou impressionada com o luxo e as comodidades do local, e não hesitou em compartilhar sua experiência com seus seguidores nas redes sociais.

"Gente, acabamos de pousar em Doha! Temos cerca de 4 horas de espera, mas não tem problema, porque esse aeroporto é simplesmente incrível!", disse Galisteu em um vídeo publicado em seus stories do Instagram. "Tem até academia, caso você queira se exercitar um pouco antes do próximo voo", completou, mostrando a academia do local.

Em seguida, a apresentadora continuou a explorar o aeroporto, revelando mais detalhes para seus seguidores. "Dá para treinar, tomar um banho e seguir viagem para Tóquio, que daqui para lá são umas 10 ou 11 horas. Mas gente, esse aeroporto é realmente maravilhoso! Olha só isso, tem lojas, cafés e até uma floresta dentro do terminal!", exclamou Galisteu, mostrando as diversas opções de lazer e descanso disponíveis para os passageiros.