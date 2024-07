Transmissão tem climão após influenciadora trazer à tona fofoca do vôlei

Um "climão" ocorreu durante a transmissão da abertura das Olimpíadas na CazéTV na última sexta-feira (26). A influenciadora Nathaly Dias, conhecida como Blogueirinha de Baixa Renda, questionou a jogadora de vôlei Adenizia sobre uma fofoca envolvendo a seleção brasileira de vôlei feminino. "Já que temos uma atleta de vôlei aqui, acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação que está ocorrendo dentro do time de vôlei." Nathaly se referia a uma suposta briga entre Gabi e Sheilla. "Aí saiu a história da Gabi e da Sheilla. O que você sabe?"

Adenizia desconversou: "Isso aqui é um programa de família. Não é pra colocar esses casos tão obscuros no ar. É pra falar de coisa alegre." Apesar da resposta, Nathaly insistiu, e Adenizia reafirmou: "Não faço parte de fofocas."

Horas depois, Nathaly publicou um vídeo chorando em seus Stories, explicando a situação. "O programa não tem um viés pra falar do esporte, só falar. Era pra ser algo leve. Não me chamaram como especialista. Adenizia foi uma pessoa maravilhosa, não foi um climão que aconteceu. Ela me deu abertura."



Após receber diversos ataques, a Blogueirinha de Baixa Renda se pronunciou via story em seu perfil no Instagram: