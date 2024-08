Biógrafa da Família Real diz que Kate Middleton deve deixar a Inglaterra

Entre rumores sobre a real condição de saúde de Kate Middleton, a biógrafa da Família Real, Angela Levin, anunciou que a princesa de Gales deve sair da Inglaterra para passar um tempo na Escócia, no castelo de Balmoral, uma das residências oficiais da monarquia britânica.

Angela Levin declarou ao canal britânico GB News que: “Essa mudança é significativa. Não apenas porque Kate ainda está em recuperação, mas também porque ela se sente segura junto à Família Real. Ela está muito satisfeita com o Rei e a Rainha e sabe que eles apoiarão seu descanso”.

A escritora também comentou sobre o tratamento de Kate Middleton contra o câncer, mencionando que, apesar das preocupações, a princesa tem feito progresso. Como prova, Levin citou as recentes aparições públicas de Kate, incluindo a final do Torneio de Wimbledon e a cerimônia militar Trooping the Colour.

Após revelar seu diagnóstico de câncer em 14 de julho, Kate Middleton, de 42 anos, fez sua segunda aparição pública, desta vez na final masculina do torneio de Wimbledon, um dos mais tradicionais campeonatos de tênis do Reino Unido.

