Vacilos? Foram cancelados, mas continuaram suas carreiras

O termo "cancelado" tornou-se tão onipresente atualmente que pode ser difícil entender o que realmente significa para a pessoa que foi cancelada. Como criticar uma pessoa que fez alguma coisa errada sem cancelá-la ou, mais importante, como ela pode se redimir?

A raiz do cancelamento está no boicote tradicional. É um meio do público praticar sua própria versão da justiça e ensinar a figuras mais poderosas o que é aceitável e o que não é. Na pior das hipóteses, é uma abordagem super tradicionalista e pode destruir a reputação de alguém. Na melhor das circunstâncias, é uma importante lição de aprendizado para seus alvos e para todos que testemunharam a ação.

Uma das maiores críticas à cultura do cancelamento é que ela é rápida e severa, mas é interessante ver as várias maneiras que as celebridades têm lidado com o fato de "ser cancelado". Alguns famosos desapareceram e voltaram devagar com suas carreiras. Outras estrelas pedem desculpas publicamente e em vários meios de comunicação e até fazem doações enormes para as comunidades que ofenderam.

Certas personalidades optam por contestar as acusações, enquanto outras tentam essencialmente cancelar as críticas que recebem fazendo críticas abstratas à cultura do cancelamento como um todo. Claro, alguns indivíduos são realmente inocentes e outros também tentam redenção genuína.

Embora muitos tenham sido demitidos de agências e projetos, cancelado turnês e quase todos tenham sofrido imensa pressão mental e vergonha pública, há vários famosos que saíram de tudo isso com suas carreiras intactas, ou com poucos estragos à sua imagem.

