Pivôs de separação? Famosos que foram motivo de término de casais famosos - A maioria de nós tende a julgá-los, mas a verdade é que os mais notórios "destruidores de lares" de Hollywood foram fontes de fofocas interessantes... Na verdade, esses pivôs das mais famosas separações do mundo do entretenimento provocaram um drama sério (e muita lavagem de roupa suja!) no departamento de romance. Mas será que a culpa são mesmo só deles? Afinal, ninguém começa um affair sozinho! Fica a reflexão. Mas, nesta galeria, aproveitamos para relembrar as celebridades que viraram o mundo do amor e do compromisso de cabeça para baixo. Descubra a seguir todos os detalhes sórdidos!

© Getty Images