Influenciadora Isabel Veloso afirma que não é mais uma paciente terminal

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, anunciou nesta terça-feira (27) que não possui mais um câncer terminal. Grávida de seu primeiro filho, Isabel explicou que seu diagnóstico mudou. Confira a seguir os detalhes sobre sua real condição de saúde.

Após a repercussão do caso, Isabel respondeu às críticas recebidas. "Para os desinformados que estão de plantão cuidando da minha vida e não têm outras coisas pra fazer, minha doença era considerada terminal por conta da expectativa de vida limitada que eu tinha", começou ela.

"Eu tinha um tempo de vida estimado, e não era certo que minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou. Com isso, deixo de ser considerada uma paciente terminal e passo a ser uma paciente em cuidados paliativos", explicou.

Isabel também esclareceu a diferença entre estado terminal e cuidados paliativos. "Agora as pessoas vão entender o que são cuidados paliativos. Existe uma diferença entre terminalidade, que envolve os últimos dias, semanas ou meses do paciente, e cuidados paliativos, que permitem que a pessoa viva por anos com uma doença incurável, sem data prevista para a morte", acrescentou.

Cansada das críticas na internet, Isabel mencionou que pode tomar medidas legais contra os usuários. "Pode significar que eu tenha uma piora progressiva da doença nos próximos meses ou semanas? Pode. Mas não significa nada. Só Deus sabe o tempo de vida de cada um, só Ele pode dizer quanto tempo eu tenho", declarou.

Isabel se pronunciou após sua médica, Melina Branco Behne, esclarecer que a jovem está em tratamento paliativo, mas não possui câncer terminal. Em publicações anteriores, no entanto, a médica havia mencionado que Veloso estava em estágio terminal.

"A Isabel não está em estágio terminal! Ela está sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida. Por isso, podemos dizer que ela está em cuidados paliativos. O estágio terminal, por sua vez, se refere a quando o processo ativo de morte já se iniciou e não há retorno", explicou Melina ao Gshow.

Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos. Após um transplante de medula óssea, ela chegou a ser curada. No entanto, em janeiro deste ano, foi informada de que o câncer havia retornado e que não havia mais tratamento eficaz disponível.

Inicialmente, Isabel foi informada de que teria apenas seis meses de vida, ou seja, até julho. No entanto, o tumor acabou se estabilizando. Em 11 de agosto, a influenciadora revelou que está grávida de seu primeiro filho.

